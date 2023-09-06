Здоровье 06 сентября 2023, 17:20 Врач Умнов порекомендовал избавляться от головных болей с помощью точечного массажа

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Хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов в беседе с сайтом Life порекомендовал избавляться от головных болей с помощью точечных массажей.

Акупрессура — процедура, которая заключается в механическом воздействии на центры, расположенные на верхних, нижних конечностях и голове. Во время ее проведения активируются нейрорецепторы, находящихся под кожным покровом.

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По словам медика, такой массаж эффективен при мигренях, при болях из-за остеохондроза и спазмов сосудов.