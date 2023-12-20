Здоровье 20 декабря 2023, 13:40 Врач Умнов порекомендовал гипертоникам сократить потребление яиц по утрам

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Врач-хирург, преподаватель Государственного университета просвещения Александр Умнов в беседе с изданием NEWS.ru посоветовал людям, страдающим гипертонией, сократить потребление яиц по утрам. По его словам, такой рацион питания может привести к негативным последствиям для здоровья.

Все дело в холестерине, который содержится в курином желтке. Как заметил специалист, это вещество повышает риск развития сердечно-сосудистых осложнений.

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«Повышается риск онкологических заболеваний, если использовать при жарке дешевое подсолнечное масло, бекон, колбасу. Также повышается давление при чрезмерном солении блюда», — добавил медик.