26 февраля 2024, 18:27
Врач Умнов: охлаждение организма через промокшие ноги повышает риск развития острых респираторных заболеваний
Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов в беседе с Life объяснил, к чему могут привести промокшие ноги во время мартовской оттепели.
Как пояснил медик, охлаждение организма через промокшие ноги повышает риск острых респираторных заболеваний. У человека могут обостриться подагра, пиелонефрит, цистит, артрит.
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Кроме того, промокшие ноги становятся причиной воспаления седалищного нерва, что провоцирует сильнейшие боли. Резкое переохлаждение организма также ведет к нарушению кровоснабжения структур ног, добавил Умнов.
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