Здоровье 23 января 2024, 16:08 Врач Умнов назвал сухое голодание сильнейшим стрессом для организма

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Сухое голодание, при котором человек полностью отказывается от еды и воды, является сильнейшим стрессом для организма. Об этом сообщил врач Александр Умнов в беседе с Life.

По словам специалиста, из-за дефицита поступления веществ постепенно развивается обезвоживание. Это грозит появлением головокружений, падением артериального давления и обмороками. На фоне таких дефицитов развивается ломкость сосудов.

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При этом сухое голодание сухое возможно применять кратковременно при кожных гнойничковых заболеваниях, трофических язвах и легких инфекционных заболеваниях, отметил врач.