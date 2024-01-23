23 января 2024, 16:08
Врач Умнов назвал сухое голодание сильнейшим стрессом для организма
Сухое голодание, при котором человек полностью отказывается от еды и воды, является сильнейшим стрессом для организма. Об этом сообщил врач Александр Умнов в беседе с Life.
По словам специалиста, из-за дефицита поступления веществ постепенно развивается обезвоживание. Это грозит появлением головокружений, падением артериального давления и обмороками. На фоне таких дефицитов развивается ломкость сосудов.
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При этом сухое голодание сухое возможно применять кратковременно при кожных гнойничковых заболеваниях, трофических язвах и легких инфекционных заболеваниях, отметил врач.
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