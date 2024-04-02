Здоровье 02 апреля 2024, 14:08 Врач Умнов назвал провисшие мочки ушей главным индикатором возраста человека

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Провисшие морщинистые мочки выдают возраст человека. Именно эта часть тела становится главным индикатором молодости, сообщил врач Александр Умнов в беседе с Life.

По словам специалиста, для предотвращения провисания и деформации ушных мочек не рекомендуется носить тяжелые клипсы и массивные серьги.

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«Чтобы сохранить молодость кожи мочек и ушей в целом, необходимо смазывать их питательным кремом, аккуратно массируя, работать на опережение старения кожи, оберегать эти зоны от солнца», — добавил Умнов.