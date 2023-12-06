Здоровье 06 декабря 2023, 14:23 Врач Умнов назвал опасной физическую активность в мороз для людей с болезнями сердца

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Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы стоит ограничить физическую активность на улице в морозы. Так, обычная уборка авто от снега приводит к повышению артериального давления, сообщил врач Александр Умнов в беседе с Life.

По словам специалиста, в мороз у человека усиливается частота сердечных сокращений, что грозит временным сужением просвета сосудов и может стать причиной отрыва тромбов.

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Врач отметил, что риски неблагоприятного исхода повышаются у пациентов с ожирением и вредными привычками.