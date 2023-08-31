Здоровье 31 августа 2023, 21:49 Врач Умнов назвал две чашки кофе опасной дозой напитка

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Ежедневная доза кофеина не должна превышать 250–300 миллиграммов. Такое количество содержится в двух чашках кофе, уточнил хирург Александр Умнов. Об этом сообщил Life.

Специалист пояснил, что чрезмерное употребление кофе вызывает диурез. В результате в организме быстрее образовывается моча. Из-за этого возникает риск обезвоживания, а также потери кальция и магния. Кроме того, чрезмерное количество кофе бьет по нервной и сердечно-сосудистой системам, напомнил «ФедералПресс».

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«Причем даже от латте и капучино могут быть такие же последствия, так как в этих напитках крепость кофе сохраняется», — пояснил медик.