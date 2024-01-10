Здоровье 10 января 2024, 18:02 Врач Уланкина заявила, что простуды больше 4 раз в год у взрослого говорят о проблеме с иммунитетом

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Нормально, если взрослый человек более простудами и ОРВИ до четырех раз в год, когда это происходит чаще, то можно говорить о проблемах с иммунитетом. Об этом Life рассказала врач Ольга Уланкина.

По ее словам, у детей норма по количеству заболеваний выше. Они могут простужаться до девяти раз в год. Однако, если и дети, и взрослые болеют чаще нормы, то это может говорить о хроническом недуге или проблемах с защитной функцией организма. В этом случае требуется консультация врача.

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Если речь идет о проблемах с иммунитетом, его надо укреплять. В том числе, стараться меньше контактировать с вирусами.

«Режим дня, полноценное питание, здоровый сон и отдых, физическая активность, свежий воздух и отказ от вредных привычек поддерживают работу защитной системы организма», — добавила специалист

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