Здоровье 06 декабря 2023, 14:23 Врач Уланкина: утренние таблетки нельзя принимать после употребления кофе

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Для безопасного и эффективного усвоения утренних таблеток не стоит запивать их кофе или принимать сразу после бодрящего напитка. Об этом сообщила врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина в беседе с Life.

По словам специалиста, кофеин влияет на скорость расщепления лекарств в печени и может уменьшать или увеличивать их концентрацию в крови. Также кофе снижает эффективность обезболивающих лекарств и антидепрессантов.

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Кроме того, врач посоветовала не запивать таблетки молоком, чаем и газированными напитками. Для этих целей подходит исключительно простая вода, добавила Уланкина.