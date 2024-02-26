Здоровье 26 февраля 2024, 11:07 Врач Уланкина развеяла миф, что мобильные телефоны провоцируют рак

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Многие распространенные убеждения о том, что провоцирует рак, ошибочны, и люди напрасно избегают каких-то продуктов и предметов. Об этом «Газете.ru» рассказала врач Ольга Уланкина.

Она объяснила, что на самом деле многие заблуждаются, считая, что рак питается сахаром и поэтому сладкое вызывает онкологические заболевания. На самом деле любители десертов рискуют не больше других до тех пор, пока у них нет ожирения. А последнее действительно уже является фактором риска.

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«Научных данных, подтверждающих, что употребление сахара напрямую ведет к раку, нет», — объяснила врач.

Как добавило «ФедералПресс», также не провоцируют излучения мобильных телефонов. Проведенные исследования показали, что они не способны разрушать и деформировать клетки.

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