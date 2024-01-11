Здоровье 11 января 2024, 19:03 Врач Уланкина посоветовала метеозависимым практиковать медитацию при скачках давления

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Колебания атмосферного давления способны довольно сильно влиять на самочувствие многих людей. Метеозависимым стоит выполнять медитации для избавления от неприятных симптомов, сообщила врач Ольга Уланкина в беседе с Life.

По словам специалиста, также при скачках давления стоит пить больше жидкости и стимулировать кровообращение с помощью прогулок на свежем воздухе. Кроме того, облегчить головную боль помогут дыхательные практики.

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Врач отметила, что ухудшению состояния на фоне колебаний давления особенно подвержены люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.