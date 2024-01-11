11 января 2024, 19:03
Врач Уланкина посоветовала метеозависимым практиковать медитацию при скачках давления
Колебания атмосферного давления способны довольно сильно влиять на самочувствие многих людей. Метеозависимым стоит выполнять медитации для избавления от неприятных симптомов, сообщила врач Ольга Уланкина в беседе с Life.
По словам специалиста, также при скачках давления стоит пить больше жидкости и стимулировать кровообращение с помощью прогулок на свежем воздухе. Кроме того, облегчить головную боль помогут дыхательные практики.
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Врач отметила, что ухудшению состояния на фоне колебаний давления особенно подвержены люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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