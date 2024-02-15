15 февраля 2024, 14:31
Врач Уланкина назвала запах ацетона от тела одним из признаков сахарного диабета
Резкое изменение запаха тела может сигнализировать о развитии ряда заболеваний. Так, появление запаха ацетона считается одним из признаков сахарного диабета, сообщила врач Ольга Уланкина в беседе с «Известиями».
По словам специалиста, в результате непереносимости глюкозы организм начинает перерабатывать жиры и белки. Распад этих веществ образует кетоновые тела, которые отвечают за резкий запах ацетона, сообщила «Свободная пресса».
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Кроме того, причиной появления излишней потливости и отталкивающего запаха тела может стать употребление большого количества полуфабрикатов и сладостей, отметила Уланкина.
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