Здоровье 15 февраля 2024, 14:31 Врач Уланкина назвала запах ацетона от тела одним из признаков сахарного диабета

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Резкое изменение запаха тела может сигнализировать о развитии ряда заболеваний. Так, появление запаха ацетона считается одним из признаков сахарного диабета, сообщила врач Ольга Уланкина в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, в результате непереносимости глюкозы организм начинает перерабатывать жиры и белки. Распад этих веществ образует кетоновые тела, которые отвечают за резкий запах ацетона, сообщила «Свободная пресса».

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Кроме того, причиной появления излишней потливости и отталкивающего запаха тела может стать употребление большого количества полуфабрикатов и сладостей, отметила Уланкина.