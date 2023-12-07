Здоровье 07 декабря 2023, 13:34 Врач Уланкина назвала сахарный диабет причиной мочекаменной болезни

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Наиболее распространенными причинами мочекаменной болезни считаются сахарный диабет и другие болезни, связанные с нарушением обмена веществ. Об этом сообщила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина в беседе с Pravda.Ru.

По словам специалиста, также заболевание провоцируют несоблюдение питьевого режима, избыток животных и растительных белков в рационе и малоподвижный образ жизни. Нередко мочекаменная болезнь протекает бессимптомно.

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Предотвратить рецидивы болезни поможет специальная диета, тип которой будет зависеть от состава камней, добавила Уланкина.