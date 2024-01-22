Здоровье 22 января 2024, 18:09 Врач Уланкина назвала менингит и воспаление лицевого нерва серьезными осложнениями отита

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При отсутствии адекватного лечения отита могут развиться серьезные осложнения, в том числе менингит, воспаление лицевого нерва, абсцесс мозга и снижение слуха. Об этом сообщила врач Ольга Уланкина в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, при отите у человека могут возникнуть головные боли и головокружения. Самолечение болезни народными средствами может привести к плачевным последствиям для здоровья.

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Врач отметила, что снизить риски развития отита можно благодаря своевременному лечению респираторных инфекций и ношению головных уборов в холодное время года.