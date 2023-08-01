Здоровье 01 августа 2023, 16:04 Врач Уланкина: эндометриоз протекает бессимптомно и грозит бесплодием

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Эндометриоз, который характеризуется серьезным нарушением репродуктивной функции, может протекать бессимптомно и грозить бесплодием. Об этом рассказала акушер-гинеколог лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина в беседе с Рravda.ru.

По словам специалиста, болезнь может незаметно развиваться годами. Хроническое воспаление в органах малого таза препятствует благоприятному оплодотворению и снижает шансы наступления беременности.

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Врач отметила, что нередко эндометриоз поддается лечению, однако в некоторых случаях женщина с таким диагнозом может стать матерью только с помощью процедур ЭКО.