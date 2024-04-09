Здоровье 09 апреля 2024, 15:13 Врач Уланкина: белый чай богат максимальным количеством витаминов и антиоксидантов

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Белый чай, который не подвергается длительной ферментации, содержит в себе максимальное количество витаминов и антиоксидантов. Об этом рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, белый чай изготавливают из молодых почек и только распустившихся листьев чайного куста. Чтобы получить максимальную пользу для здоровья от чаепития, его следует заваривать не кипятком, а водой температурой 50–80 градусов, сообщил RT.

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Также полезным для здоровья считается пуэр. Этот ферментированный крупнолистовой чай укрепляет иммунитет и способствует снижению веса, отметила Уланкина.