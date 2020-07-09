Врач: укус комара может грозить серьезными последствиями

Большинство полагает, что укус комара — это просто легкий зуд, однако в некоторых случаях он может быть крайне опасен. Например, если насекомое укусило вас в глаз или веко, может начаться анафилактический шок. А за ним последует слабость отечность, помутнение сознания и другие признаки шока.

По словам специалиста, подобное происходит редко, но, если вы все же с этим столкнетесь, вам срочно необходима помощь медика.

«Если вы видите, что нарастает отек, место укуса увеличивается в размерах, образуются волдыри, начинается отек, вам трудно дышать, то нужна первая помощь. Надо принять антигистаминный препарат первого поколения и обязательно вызвать скорую помощь. Если вы ничего такого не наблюдаете кроме повреждения кожного покрова и покраснения с зудом, то с этим можно идти к дерматологу или приложить холодный компресс», — посоветовала Алексеева.