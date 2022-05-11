Врач указала на признаки гормонального сбоя в организме

Врач, акушер-гинеколог Евгения Пекарева предупредила издание «НГС.НОВОСТИ», что к резкому и серьезному набору веса нередко приводит гормональный сбой в организме.

«Самый частый симптом гормонального сбоя — лишний вес. Вы можете сколько угодно сидеть на диете, изнурять себя тренировками, но цифра на весах не сдвинется ни на дюйм, а может даже вырасти в два раза», — цитирует Пекареву ИА Nation News.

Среди других неприятных признаков гормонального сбоя, которые отметила врач — быстрая утомляемость, резкая перемена настроения и активный рост волос в местах, где их не должно быть. Специалист посоветовала обращаться к эндокринологу и гинекологу при появлении первых подозрительных симптомов.