Врач указал на основные признаки инсульта | 360°

Здоровье 02 ноября 2022, 16:04 Врач указал на основные признаки инсульта

Читать 360tv в

Заведующий научным отделением неотложной неврологии и восстановительного лечения в НИИ Склифосовского Ганипа Рамазанов рассказал радиостанции «Говорит Москва», какие симптомы свидетельствуют об инсульте.

«Основные признаки инсульта: если человек наблюдает у себя асимметрию лица, если он перестал понимать обращенную к нему речь, не понимает, что говорят по телевидению, не узнает знакомых людей, неловкость в руке или ноге», — обратил внимание специалист.

Реклама

По его словам, нарушение речи также является признаком инсульта. Среди более сложных симптомов врач выделил нарушение фиксационной памяти (транзиторная глобальная амнезия). Он заметил, что у таких пациентов обычно хорошие исходы.

Реклама