Врач указал на опасность старой зубной щетки | 360°

Здоровье 27 октября 2022, 02:29 Врач указал на опасность старой зубной щетки

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Стоматолог Владимир Лосев предупредил, что старая зубная щетка может стать источником инфекции. Специалиста процитировало ИА НСН.

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Лосев обратил внимание на то, что зубная щетка содержит болезнетворные бактерии даже при тщательном уходе. Оставшиеся на ней вирусы и микроорганизмы могут привести к воспалению слизистой и перевести инфекцию в разряд хронических. Отмечается, что раз в два-три месяца зубную щетку нужно менять.