Здоровье 26 июня 2023, 16:00 Врач Уильямс порекомендовала в жару запивать пиво обычной водой

Читать 360tv в

Для избежания обезвоживания в жаркую погоду необходимо запивать водой даже кружку холодного пива. Об этом сообщила врач Зои Уильямс сайту HuffPost.

По словам специалиста, алкогольные напитки усиливают обезвоженность. Также в жару лучше всего есть ягоды и салаты из бобовых, они утолят голод и окажут благоприятное воздействие на работу ЖКТ.

Реклама

Как сообщил сайт kp.ru, хорошим источником полезной клетчатки, которая доступна в летний сезон, являются малина и клубника.