Врач Уильямс назвала способы тренировки мозга после 40 лет

Невролог Вернон Уильямс рассказала, что после 40 лет важно тренировать мозг. Также она перечислила эффективные способы, как это сделать. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на Eat This Not That.

Отлично подходит для этой цели изучение иностранных языков. Также можно найти специальные программы тренировок в мобильных приложениях.

Еще один способ — составление новых маршрутов на работу. Не стоит забывать и о занятиях спортом.

«Сложные упражнения, физические или умственные, расширяют нервные пути, потому что требуют целенаправленных усилий. Это окупается. Наш мозг устроен так, чтобы ценить награды», — рассказала Уильямс.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что повышенный холестерин может возникать из-за недосыпа, а также стресса.

Специалист отметила, что при хроническом недосыпе выработка соматотропного гормона падает. Этот гормон отвечает за поддержку холестерина в норме. Стресс также является одним из решающих факторов. Еще одной причиной такого состояния может стать избыток веса.