Здоровье 08 сентября 2023, 12:29 Врач Уханова: качественный сон способствует похудению

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Качественный и полноценный сон способствует избавлению от лишних килограммов. Об этом сообщила врач-психотерапевт, психогенетик Наталья Уханова в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, во время сна вырабатываются гормоны, которые запускают процессы регенерации и обеспечивают сжигание жира. Кроме того, качественный ночной отдых помогает в формировании костей и мышц и поддерживает иммунитет.

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Врач посоветовала ложиться спать не позднее 23:00 и не пользоваться гаджетами за полчаса до отхода ко сну, сообщил сайт Neva.Today.