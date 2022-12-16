Здоровье 16 декабря 2022, 02:55 Врач Угнивенко рассказал, что нельзя полоскать горло керосином

Читать 360tv в

Врач Максим Угнивенко рассказал, что полоскать горло керосином опасно. Также он не рекомендовал использовать для этой процедуры соду, соль и йод, сообщил сайт Ura.ru.

«Керосин — канцерогенный состав. Ни полоскать горло, ни смазывать, ни пытаться горло почистить им нельзя», — пояснил эксперт.

Реклама

Он отметил, что любое самолечение может быть небезопасно, поэтому заниматься им не стоит. Например, сода и соль пересушивают слизистые. Поэтому при ОРВИ лучше всего обратиться к врачу.

Реклама