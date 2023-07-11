Здоровье 11 июля 2023, 16:23 Врач Тумашевич рассказал, что любые акции в стоматологии говорят об использовании дешевых препаратов

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Врач-стоматолог Артур Тумашевич в разговоре с журналистами радиостанции «Говорит Москва» посоветовал россиянам не вестись на стоматологические акции и низкие цены.

Как отметил медик, как правило, такие услуги говорят об использовании неоригинальных компонентов и дешевых препаратов. Недобросовестные клиники вместо закупки дорогих немецких препаратов могут приобретать дешевые китайские.

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Лучше сделать один раз работу правильно, чем переделывать несколько раз, добавил стоматолог.