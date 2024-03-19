Здоровье 19 марта 2024, 18:02 Врач Туфатулин рассказал, что потеря слуха может произойти из-за насморка и отека в носоглотке

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Главный врач Детского городского сурдологического центра Петербурга Газиз Туфатулин в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург» рассказал, что человек может потерять слух даже из-за насморка и отека в носоглотке. Все это может спровоцировать воспаление в среднем ухе, где копится жидкость.

При этом поводов для сильного беспокойства, по словам врача, нет. Такое заболевание излечиваться достаточно быстро.

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«Такое заболевание в большинстве случаев излечивается либо самостоятельно, либо с помощью медикаментозного лечения, и слух возвращается полностью», — добавил медик.

Однако есть сценарий, когда потеря слуха происходит на фоне вирусной инфекции. Сенсоневральную тугоухость следует лечить в течение нескольких дней, лишь в этом случае можно восстановить слух, добавил Туфатулин.