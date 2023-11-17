Здоровье 17 ноября 2023, 13:07 Врач Цышкова посоветовала при хронической усталости сменить кардио-тренировки на плавание и йогу

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Врач физической реабилитационной медицины, специалист по лечению неврозов и автор книги «Окситоциновая эволюция» Оксана Цышкова в разговоре с изданием «Дни.ру» дала советы, как побороть хроническую усталость.

Медик объяснила, что хроническую усталость характеризуют следующие признаки: прокрастинация, заторможенность мышления, головокружение при резком вставании, ночные пробуждения и различные фобии.

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Первым делом Цышкова посоветовала настроить сон, особенно если нарушены биоритмы и режим. Вместо длительных кардио-тренировок лучше гулять в парке, ходить на массаж, йогу, плавание.

Для восстановления и возвращения энергоресурса организму потребуется не менее четырех-шести месяцев, добавила медик.