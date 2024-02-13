Здоровье 13 февраля 2024, 17:07 Врач Цышкова: грипп может спровоцировать шоковые состояния и внутрисосудистые свертывания

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Вирус гриппа крайне опасен своими осложнениями, он может спровоцировать шоковые состояния и внутрисосудистые свертывания. Об этом сообщила врач физической реабилитационной медицины Оксана Цышкова в беседе с Life.

По словам специалиста, также серьезным негативным последствием болезни может стать пневмония. Главным признаком гриппа, который отличает его от ОРВИ, считается резкое начало заболевания с быстрым внезапным ухудшением самочувствия.

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«Наиболее опасное время, когда грипп активно распространяется, — декабрь и февраль», — подчеркнула Цышкова.