Здоровье 07 апреля 2023, 17:49 Врач Цепелева: нарушения в работе ЖКТ негативно влияют на состояние кожи

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Различные нарушения в работе желудочно-кишечного тракта способны негативно повлиять на состояние кожи человека. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Лариса Цепелева в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, кожа является своего рода зеркалом работы пищеварительной системы, любые нарушения в ее работе грозят появлением высыпаний на коже.

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Как сообщил «ФедералПресс», также при возникновении сыпи стоит проверить состояние поджелудочной железы, печени и желчного пузыря.