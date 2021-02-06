Врач центра Гамалеи рассказал о возможности двойного заболевания ковидом

Ученые считают, что в организме одного человека одновременно может быть два варианта коронавируса. При этом пока непонятно, как это может влиять на течение болезни, заявил вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко.

«Есть интересные опубликованные наблюдения, что у одного человека в организме могут быть два отличающихся варианта коронавируса. Это или мутации, которые происходят в течении болезни, или человек заразился двумя вариантами», — процитировало врача радио Sputnik.

По словам Бутенко, пока неизвестно, как наличие разных вирусов может сказаться на течение болезни. Он отметил, что сейчас есть только предположения, что измененный коронавирус может привести к более тяжелому или более легкому протеканию болезни. При этом доказательств этих догадок еще нет. Вирусолог порекомендовал пройти вакцинацию для защиты от двойного заражения.

«Пока многообразие коронавируса, которое выявляется, не вызывает критическую ситуацию для распространения инфекции и для возможностей вакцин, приготовленных еще в прошлом году. Это пока не может повлиять на эффективность вакцинации», — заключил Бутенко.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что во всем мире привитых от коронавируса стало больше, чем заболевших.