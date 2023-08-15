Здоровье 15 августа 2023, 22:59 Врач Цатурян посоветовал мыться после пляжа, чтобы избежать болезней кожи

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Во время отпуска на море существует риск столкнуться с кожными заболеваниями. Врач-дерматовенеролог Роберт Цатурян рассказал, как избежать таких проблем. Об этом сообщил Life.

Специалист пояснил, что главная причина проблем с кожей на море связана с питомцами, которые приезжают на курорт вместе с хозяевами.

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После посещения пляжа очень важно принимать душ с пресной водой, написал «Петербургский дневник».

«Если не соблюдать элементарную гигиену, чем нередко грешат наши туристы, то с большой вероятностью появятся самые неожиданные дерматологические заболевания», — обратил внимание врач.