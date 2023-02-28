Здоровье 28 февраля 2023, 17:13 Врач Царева рассказала, чем полезен секс перед сном

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Сомнолог-невролог, директор сомнологической службы «Унисон» Елена Царева в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала, какую пользу принесет секс перед сном.

«Занятие любовью перед сном с любимым человеком — это прекрасно, исследования показывают, что так дыхание будет лучше», — сообщила медик.

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Она посоветовала отказаться от гаджетов, не принимать пищу за два-три часа до засыпания. Массаж, теплая ванна и гуляния также будут способствовать лучшему засыпанию, добавила Царева.

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