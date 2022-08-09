Врач Царева посоветовала спать днем не более 20 минут

Врач-сомнолог, невролог Елена Царева посоветовала россиянам спать днем не более 20 минут, чтобы не утратить работоспособность. Об этом она сообщила Ura.ru.

Если спать дольше указанного времени, то человек может испытывать чувство тяжелой головы.

«Если мы приходим к выводу, что дневной сон необходим, то наиболее оптимальная длительность примерно 15-20 минут. Спать дольше до полутора часов сопряжено с большим количеством ошибок в работе и длительной инерцией сна (временное снижение работоспособности), которое происходит при пробуждении. Чувство тяжелой головы более вероятно, если спите более 15-20 минут <…>», — сказала медик.

Царева отметила, что обычно хотят спать днем те люди, которые получают большую физическую нагрузку на организм.

«Потребность в дневном сне возрастает при повышенной психической либо физической нагрузке, высоком уровне стресса, предболезненном состоянии, особенно при вирусных заболеваниях. После заболевания может возникать астенический синдром, когда требуется больше времени для восстановления резервов <…>», — резюмировала сомнолог.