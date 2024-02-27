Здоровье 27 февраля 2024, 12:38 Врач Царева: медитации и плавание помогут снизить тревогу

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Медитации и занятия плаванием помогут нормализовать сон, снизить тревогу и выработать стрессоустойчивость. Об этом рассказала врач-сомнолог Елена Царева в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, выполнение дыхательных упражнений во время медитации помогает быстрее уснуть. Также снижению стресса способствуют массаж, йога, пилатес, ходьба и горячий душ.

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«Физическая активность способствует стрессоустойчивости. Тревога снижается буквально через две недели регулярных аэробных нагрузок — ходьба и плавание. Это помогает и при нарушениях сна», — отметила Царева.