Здоровье 14 ноября 2022, 17:25 Врач Трость рассказал о причинах потери зрения Врач Трость заявил, что сахарный диабет может привести к потере зрения

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Порядка 2,2 миллиарда человек в мире имеют проблемы со зрением. Врачи рассказали, какие симптомы говорят о наличии заболеваний. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Президент Всероссийского общества слепых Владимир Сипкин предупредил о том, что потеря зрения чаще всего возникает из-за заболеваний глаз, а также из-за патологий сердечно-сосудистой и нервной систем.

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Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе, врач-офтальмолог Консультативно-диагностической поликлиники № 121 Депздрава Москвы Александр Трость предупредил, что спровоцировать падение зрения способны проблемы с обменом веществ и недостатком питательных веществ. Еще одной причиной является сахарный диабет.

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