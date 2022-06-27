Врач Трощенкова заявила о возможности заразиться паразитами от домашних животных

Человек может заразиться паразитами от домашних животных. При этом последствия этой проблемы могут быть очень серьезными. Таким мнением поделилась врач-невролог ГКБ им. Боткина Юлия Трощенкова, передала радиостанция «Говорит Москва».

«Мы нечасто сталкиваемся с паразитарными заболеваниями, но они имеют место быть. Появляются при контакте с тем или иным паразитом. Самые распространенные — клещевой энцефалит или боррелиоз, болезнь Лайма», — пояснила медик.

Специалист рассказала, что подхватить такие заболевания можно даже от домашних животных. По ее словам, необходимо тщательно следить за их гигиеной и взаимодействиями с сородичами. Кроме того, рыбу нужно употреблять только в обработанном виде, а также не есть сырое мясо, фарш и недожаренное мясо.