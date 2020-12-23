Врач: третья волна коронавируса будет зависеть от коллективного иммунитета

По ее словам, наступление третьей волны вполне вероятно, так как коронавирус относится к группе ОРВИ. Обычно такие инфекции начинают активно распространяться в весенние и осенние сезоны.

«Поэтому, конечно, весной будет всплеск заболеваемости. С точки зрения статистики, это всегда февраль — апрель», — рассказала Соседова.

Она уточнила, что масштабность этого явления будет зависеть от количества людей с иммунитетом: сколько человек успеют вакцинироваться и сколько к тому моменту уже переболеют.

«Чем выше к этому моменту будет иммунная прослойка, чем ближе она будет к отметке в 60% населения, тем меньше будет всплеск заболеваемости», — пояснила врач.

Количество заболевших COVID‑19 растет с каждым днем. Поэтому беспокойство за себя и близких оправданно. «360» составил пошаговую инструкцию, в которой подробно рассказал, что делать, чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом.