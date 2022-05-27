Врач Травникова объяснила, в чем заключается связь красного мяса с раком кишечника

Врач-хирург, врач-колопроктолог Анастасия Травникова заявила, что рацион питания, особенно красное мясо, напрямую связан с развитием колоректального рака у человека. Об этом написали «Известия».

По словам специалиста, человеку стоит уменьшить потребление красного мяса и жирной пищи и включить в свой рацион больше овощей и фруктов.

«Также рекомендуется отказаться от вредных привычек и больше двигаться. Причиной возникновения значительной части онкологических заболеваний является курение — как активное, так и пассивное. Частое потребление алкоголя также может способствовать развитию заболевания. А если ежедневно заниматься умеренной физической нагрузкой, то риск развития рака толстой кишки снизится более чем на 50%», — сказала она.

Травникова подчеркнула, что на сегодняшний день колоноскопия — единственный стопроцентный метод выявления рака и предраковых заболеваний. Людям после 45 лет необходимо проходить эту процедуру каждые три-пять лет. Во время профилактической колоноскопии врач может сразу удалить все образования и предотвратить развитие заболевания.