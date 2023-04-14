Здоровье 14 апреля 2023, 18:52 Врач Торозова: мытье рук поможет защититься от ротавируса

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Избежать заражения ротавирусной инфекцией, которая сопровождается повышенной температурой, тошнотой и слабостью, можно благодаря мытью рук. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Ольга Торозова сайту «Московский комсомолец».

По словам специалиста, в случае заражения не следует полностью отказываться от пищи, при этом необходимо соблюдать определенную диету. Так, на время болезни стоит исключить из рациона кисломолочные продукты и жирную еду.

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Как сообщило Nation News, особенно важно при ротавирусе поддерживать питьевой режим.