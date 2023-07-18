Здоровье 18 июля 2023, 14:18 Врач Торопыгина заявила, что частое употребление помидоров может спровоцировать рак

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В помидорах много полезных веществ, однако при чрезмерном употреблении они могут вызывать болезни. Таким мнением поделилась диетолог Ирина Торопыгина. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на 74.ru.

В составе помидоров содержится вещество ликопин. Организм в сутки может переваривать до 22 миллиграммов этого вещества. Такое количество содержится в двух с половиной плодах. Если съесть больше, в организм может попасть большое количество нитратов. Кроме того, из-за них может начаться воспаление, которое приводит к раку.

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«Томат провоцирует и без того повышенную кислотность, а из-за грубой клетчатки еще и раздражает слизистую желудка и 12-перстной кишки — потому эти органы воспаляются еще сильнее», — рассказала медик.