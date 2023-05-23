Здоровье 23 мая 2023, 19:57 Врач Торопчин рассказал о рисках во время катания на самокате Врач Торопчин заявил, что при катании на самокате растет риск черепно-мозговых травм

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Катание на самокате может быть травмоопасным. Заведующий приемным отделением ДГКБ № 5 имени Филатова, врач-педиатр Никита Торопчин рассказал о негативных последствиях такого отдыха. Об этом сообщили «Невские новости».

По словам специалиста, при выезде на трассу увеличивается риск заработать тяжелые черепно-мозговые травмы в сочетании с повреждением внутренних органов. Кроме того, существует возможность получить различные виды переломов костей конечностей.

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«Падение, как правило, происходит на выпрямленные руки и сопровождается переломами ключиц и плеча, травмами локтевого и коленного суставов», — пояснил Торопчин.