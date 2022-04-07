Врач-токсиколог Кутушов объяснил, можно ли завтракать дважды

Врач-токсиколог, академик ЕАЕН Михаил Кутушов заявил, что принимать пищу два раза за утро могут только некоторые категории людей. Несмотря на то, что завтрак придает дополнительную силу и энергию, далеко не каждый человек в ней нуждается. Об этом написало издание «Доктор Питер».

Завтракать два раза за день полезно тем людям, которые имеют тяжелую физическую работу и нуждаются в дополнительной энергии.

Для второго завтрака стоит выбирать полезные и натуральные продукты, а также следить за калорийностью. Например, для очень активных людей необходимы 300 килокалорий, для остальных — 150-200 килокалорий. Прием второго завтрака возможен до 10 утра, сообщил сайт «Русская планета».

Также специалист напомнил о важности употребления воды сразу после пробуждения. Она необходима для запуска метаболических процессов. Кроме того, стоит не забывать о добавлении в пищу специй, отказе от сахара и трансжиров, резюмировал токсиколог.