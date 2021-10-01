Врач Токарев заявил, что женщины чаще страдают от осложнений после «дельта»-штамма

У женщин, которые переболели штаммом коронавируса «дельта», в последствии в 1,5-2 раза чаще, чем у мужчин возникают симптомы, связанные с нарушениями пищеварительной системы.

«По данным недавнего исследования, абдоминальные симптомы в постковиде чаще возникают среди женщин. В 1,5-2 раза чаще именно у женщин стали встречаться такие симптомы, как боли и спазмы в животе, тошнота, снижение аппетита, нарушения стула», — рассказал в беседе с Ura.ru главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике в УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

Этот вопрос нужно дополнительно изучить, считает бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев. Он также назвал предположительную причину, почему у мужчин реже возникают указанные симптомы.

«У женщин больше органов в брюшной полости, разве не так? Репродуктология тоже вовсю коронавирусной инфекцией занимается, потому что сейчас отмечается снижение фертильности и у мужчин, и у женщин. Коронавирус значительно влияет на репродуктивную систему», — отметил специалист.

У перенесших СОVID-19 женщин позднего репродуктивного возраста снижается возможность забеременеть. Речь, в частности, идет и об экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО). При этом коронавирус может вызвать проблемы с зачатием у мужчин. Доктор медицинских наук, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиники» Наталья Калинина объяснила, что в случае проблем с зачатием паре стоит обратиться к врача-андрологу.