Здоровье 22 марта 2023, 16:48 Врач Токарев рассказал о самой доступной и простой уличной тренировке freepik

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С наступлением весны большинство людей задумываются о подготовке к лету и начинают заниматься спортом для того, чтобы избавиться от лишнего веса. О самой доступной и простой физической нагрузке для организма рассказал врач Сергей Токарев в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, одним из самых распространенных и эффективных упражнений является скандинавская ходьба, которая благоприятно влияет не только на укрепление мышц ног, но и на работу дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

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Отмечается, что в среднем человеку за одну тренировку необходимо проходить по 10 тысяч шагов. Специальные палки для ходьбы позволят равномерно распределить нагрузку на тело и помогут задействовать как можно больше разнообразных мышц, добавил врач.

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