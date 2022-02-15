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    15 февраля 2022, 17:24

    Врач Токарев рассказал о новом осложнении «омикрона»

    Дарья Морозова

    Врач Сергей Токарев рассказал, что у пациентов со штаммом «омикрон» часто возникает цистит. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

    Он предположил, что это может быть связано с анатомической близостью кишечника и мочевого пузыря. При коронавирусе часто бывают проблемы с ЖКТ, что может способствовать развитию цистита.

    «Также развитие подобных осложнений возможно и на фоне ослабления иммунитета вследствие вирусной атаки на организм», — заключил Токарев.