Врач Токарев рассказал о новом осложнении «омикрона»

Врач Сергей Токарев рассказал, что у пациентов со штаммом «омикрон» часто возникает цистит. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Он предположил, что это может быть связано с анатомической близостью кишечника и мочевого пузыря. При коронавирусе часто бывают проблемы с ЖКТ, что может способствовать развитию цистита.

«Также развитие подобных осложнений возможно и на фоне ослабления иммунитета вследствие вирусной атаки на организм», — заключил Токарев.