Здоровье 23 марта 2023, 15:08 Врач Токарев рассказал, насколько безопасно заниматься на уличных тренажерах Врач Токарев: на уличных площадках нет тренеров, которые подскажут правильную технику freepik

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Главврач ГБУЗ ЯНАО «Центр общественного здоровья и медпрофилактики» Сергей Токарев в разговоре с изданием «ФедералПресс» рассказал, могут ли заменить уличные тренажеры занятия в спортивном зале, и насколько они безопасны для здоровья.

По словам медика, в спортивных залах и фитнес-центрах можно воспользоваться услугами профессиональных тренеров, если вы не знаете каких-то деталей в выполнении того или иного упражнения. Во время занятий на уличных тренажерах такой опции не будет.

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«В фитнес-центрах всегда работают опытные тренеры, которые помогут, подскажут, как дозировать нагрузку на организм, над чем стоит поработать и как. На уличных площадках их нет», — сказал Токарев.

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Врач считает, что уличные площадки могут быть полезны лишь для подготовленных людей, которые имеют опыт тренировок. Что же касается пользы от такой активности, Токарев отметил все плюсы тренировок на свежем воздухе.