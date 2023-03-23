Здоровье 23 марта 2023, 15:01 Врач Токарев назвал причину обострения хронических заболеваний в весеннее время Врач Токарев: организм находится в нестабильном состоянии из-за перестройки биоритмов

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С наступлением весны в организме происходит перестройка биоритмов. Все изменения, происходящие в природе, оказывают влияние и на состояние человека. Об этом «ФедералПресс» рассказал главврач ГБУЗ ЯНАО «Центр общественного здоровья и медпрофилактики» Сергей Токарев, комментируя частые обострения хронических заболеваний в этот период года.

«На организме сказывается множество факторов: как природные изменения, так и недостаток витаминов и минералов, продолжительная трудовая деятельность без полноценного восстановления и отдыха», — сказал он.

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Кроме того, у человека происходят изменения в обмене веществ и в нервной системе. Для того, чтобы не допустить перехода хронический заболеваний в острую фазу, врач порекомендовал высыпаться, больше бывать на свежем воздухе и полноценно питаться.

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