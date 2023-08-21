Здоровье 21 августа 2023, 21:51 Врач Тодорова опровергла миф о плохой усвояемости синтетических витаминов

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Как синтетические, так и натуральные витамины будут плохо устраиваться в том случае, если неправильно их принимать. Такой информацией поделилась ростовский нутрициолог Анастасия Тодорова. Об этом сообщило издание RostovGazeta.

По словам специалиста, неправильный прием витаминов может привести к различным проявлениям аллергии — от чесотки до отеков. Также он может вызвать изменение цвета кожи.

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«В самом „лучшем“ случае вы просто не заметите эффекта от витаминов», — отметила Тодорова.

Она пояснила, что разницы между синтетическими и натуральными витаминами нет. Важно лишь соблюдать правила приема препаратов.