Здоровье 01 апреля 2024, 13:17 Врач Ткачева: смех помогает лучше запоминать информацию

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Смех способствует продлению жизни, уменьшению рисков возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и лучшему запоминанию информации. Об этом рассказала главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева, сообщил сайт kp.ru.

По словам специалиста, лимбическая система, которая отвечает за эмоциональную реакцию в виде смеха, находится в тесной связи с участком головного мозга, где происходит формирование памяти. Также смех эффективно стимулирует рост клеток иммунной системы.

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«У людей, которые смеются чаще одного раза в неделю, риск смерти и развития осложнений сердечно-сосудистых заболеваний ниже, чем у тех, кто смеется менее одного раза в месяц», — отметила Ткачева.