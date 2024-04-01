01 апреля 2024, 13:17
Врач Ткачева: смех помогает лучше запоминать информацию
Смех способствует продлению жизни, уменьшению рисков возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и лучшему запоминанию информации. Об этом рассказала главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева, сообщил сайт kp.ru.
По словам специалиста, лимбическая система, которая отвечает за эмоциональную реакцию в виде смеха, находится в тесной связи с участком головного мозга, где происходит формирование памяти. Также смех эффективно стимулирует рост клеток иммунной системы.
Реклама
«У людей, которые смеются чаще одного раза в неделю, риск смерти и развития осложнений сердечно-сосудистых заболеваний ниже, чем у тех, кто смеется менее одного раза в месяц», — отметила Ткачева.
Врачи
Реклама
Реклама