Врач Ткачева рекомендовала пенсионерам не употреблять сладкие напитки и алкоголь

Врач Ольга Ткачева рассказала, что пенсионерам не рекомендуются сладкие напитки и алкоголь. Об этом сообщило агентство «Москва 24».

По данным сайта «Экономика сегодня», она отметила, что это приводит к изменениям вегетативной нервной системы. Кроме того, от таких напитков повышается давление и учащается сердцебиение.

«Избыток алкоголя может вредить ткани сердца и ткани печени, поэтому это не самый лучший напиток, тем более для пожилого человека», — уточнила Ткачева.